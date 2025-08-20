20 Ağustos 2025, Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan toplu sözleşme açıklaması: 396 maddede uzlaşma sağlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. dönem toplu sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Hakem kurulunun kararına saygı göstereceğiz” dedi. "396 maddede uzlaşma sağlandı" diyen Bakan Işıkhan "Hiçbir memurumuzu ezdirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.