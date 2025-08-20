Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan toplu sözleşme açıklaması: 396 maddede uzlaşma sağlandı

20 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 12:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. dönem toplu sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Hakem kurulunun kararına saygı göstereceğiz” dedi. "396 maddede uzlaşma sağlandı" diyen Bakan Işıkhan "Hiçbir memurumuzu ezdirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
