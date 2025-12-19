Berat Albayrak döneminde yurda getirilmişti! Uzman isim A Haber’de açıkladı: Avrupa ülkeleri altınlarının peşinde

A Haber ekranlarına konuk olan altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, değerlendirmelerde bulundu. (Ahaber.com.tr – ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE ALTIN STRATEJİSİNDE DOĞRU YOLDA"

A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomik belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarına duyulan güvensizliğin ülkeleri fiziki altın rezervlerini artırmaya yönelttiğini söyledi. Memiş, doların rezerv para konumunun tartışmaya açıldığını vurgulayarak, "Ülkeler artık altını kötü gün dostu olarak görüyor. Tıpkı vatandaşın yastık altı altın biriktirmesi gibi, devletler de aynı refleksi gösteriyor" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİ ALTINLARININ PEŞİNDE

İslam Memiş, ülkelerin altınlarını kendi topraklarına taşıma konusunda ciddi zorluklar yaşadığını belirterek, "Ülkeler altınlarını geri getirmeye çalışıyor ancak bunu başarıp başaramayacakları belirsiz. En büyük risk şu anda İtalya, ikinci sırada ise Almanya bulunuyor. Avrupa ülkeleri altınlarını ABD'den talep ediyor fakat sürecin uzaması dikkat çekiyor" dedi.

Küresel ölçekte bir hazırlık süreci yaşandığını ifade eden Memiş, ülkeler arasındaki güven sorunu, ekonomik kriz beklentileri ve doların rezerv para olma özelliğinin zayıflamasının altına yönelimi artırdığını söyledi. Ülkelerin borçlarını ve ekonomik risklerini yönetebilmek için altın stokladığını vurgulayan Memiş, "Bugün altına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu süreçte avantajlı bir konumda olduğunu dile getiren Memiş, geçmişte yaşanan örneklere de dikkat çekti. 2018 yılında Venezuela'ya ait 30 ton altının teslim edilmediğini hatırlatan Memiş, benzer bir tutumun Avrupa ülkeleri için de söz konusu olabileceğini ifade etti. Almanya'nın yaklaşık beş yıldır beklediğini belirten Memiş, ABD'den gelen "bakarız" yanıtlarının, ülkede gerçekten ne kadar altın bulunduğuna dair soru işaretlerini artırdığını sözlerine ekledi.