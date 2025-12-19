Berat Albayrak döneminde yurda getirilmişti! Uzman isim A Haber’de açıkladı: Avrupa ülkeleri altınlarının peşinde
2025’te en yüksek altın rezervine sahip ülkeler açıklandı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan stratejik adımlar, Türkiye’yi altın rezervleri sıralamasında üst basamaklara taşıdı. A Haber’e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, birçok ülkenin altınlarını geri almakta zorlandığını, Türkiye’nin ise uygulanan politikalar sayesinde küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.
En fazla altın rezervine sahip ülkeler listesinde Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği alımlar dikkat çekiyor. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görev yaptığı dönemde uygulanan stratejik hamleler, Türkiye'yi altın rezervleri sıralamasında üst basamaklara taşıdı.
ALTINLAR BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
Bu kapsamda, Berat Albayrak döneminde alınan kararla altın rezervlerinin yurda getirilmesi yönünde kritik bir adım atıldı. 2018 yılında hayata geçirilen bu politika, bugün gelinen noktada Türkiye'nin ekonomik güvenliğini güçlendiren stratejik bir karar olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE 2025'İN ALTIN DEVLERİ ARASINDA
Türkiye, son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü altın biriktirme politikasıyla rezervlerini istikrarlı biçimde artırarak küresel ölçekte öne çıktı. Merkez Bankası kasasındaki altın miktarının 641 tonun üzerine yükselmesiyle Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkeleri arasında 10'uncu sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
"TÜRKİYE ALTIN STRATEJİSİNDE DOĞRU YOLDA"
A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel ekonomik belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarına duyulan güvensizliğin ülkeleri fiziki altın rezervlerini artırmaya yönelttiğini söyledi. Memiş, doların rezerv para konumunun tartışmaya açıldığını vurgulayarak, "Ülkeler artık altını kötü gün dostu olarak görüyor. Tıpkı vatandaşın yastık altı altın biriktirmesi gibi, devletler de aynı refleksi gösteriyor" dedi.
AVRUPA ÜLKELERİ ALTINLARININ PEŞİNDE
İslam Memiş, ülkelerin altınlarını kendi topraklarına taşıma konusunda ciddi zorluklar yaşadığını belirterek, "Ülkeler altınlarını geri getirmeye çalışıyor ancak bunu başarıp başaramayacakları belirsiz. En büyük risk şu anda İtalya, ikinci sırada ise Almanya bulunuyor. Avrupa ülkeleri altınlarını ABD'den talep ediyor fakat sürecin uzaması dikkat çekiyor" dedi.
Küresel ölçekte bir hazırlık süreci yaşandığını ifade eden Memiş, ülkeler arasındaki güven sorunu, ekonomik kriz beklentileri ve doların rezerv para olma özelliğinin zayıflamasının altına yönelimi artırdığını söyledi. Ülkelerin borçlarını ve ekonomik risklerini yönetebilmek için altın stokladığını vurgulayan Memiş, "Bugün altına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin bu süreçte avantajlı bir konumda olduğunu dile getiren Memiş, geçmişte yaşanan örneklere de dikkat çekti. 2018 yılında Venezuela'ya ait 30 ton altının teslim edilmediğini hatırlatan Memiş, benzer bir tutumun Avrupa ülkeleri için de söz konusu olabileceğini ifade etti. Almanya'nın yaklaşık beş yıldır beklediğini belirten Memiş, ABD'den gelen "bakarız" yanıtlarının, ülkede gerçekten ne kadar altın bulunduğuna dair soru işaretlerini artırdığını sözlerine ekledi.
TÜRKİYE ALTIN REZERVLERİNDE YÜKSELİŞTE
İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son yıllarda altın stoklarını artırarak küresel sıralamada 12'ncilikten 10'unculuğa yükseldiğini hatırlattı. Bu artışın yalnızca rezerv gücünü değil, cari dengeyi ve ekonomik büyümeyi de olumlu etkilediğini belirten Memiş, "Altının cari açığa katkısı çok büyük. Merkez Bankası bu süreçte ciddi bir getiri elde etti" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin resmi rezervlerinin yanı sıra yastık altındaki altın miktarına da dikkat çeken Memiş, ülkede en az 7 bin ton fiziki altın bulunduğunu söyledi. Bu rakamın, ABD'nin resmi altın rezervleriyle yarışır seviyede olduğuna işaret eden Memiş, Türkiye'nin bu yönüyle dünyada ayrıcalıklı bir konumda olduğunu dile getirdi.
RUSYA VE ÇİN'DEN EZBER BOZAN HAMLELER
Küresel ölçekte altın yarışının hız kazandığını belirten Memiş, Rusya'nın 2025 itibarıyla gümüşü ilk kez rezerv varlık olarak tanımasını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Çin'in gümüş ihracatına yönelik yeni lisanslama ve denetim düzenlemelerinin de değerli metallere verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.
Memiş'e göre; Kafkas ülkeleri, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan fiziki altın açısından öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa ülkelerinin ise savaş öncesi dönemde kendilerini güvende hissettiklerini ancak bugün emanet bıraktıkları varlıkları geri almakta zorlandıklarını ifade etti.
"ALTIN ARTIK YATIRIM DEĞİL, GÜVENLİK MESELESİ"
Değerlendirmelerini sürdüren İslam Memiş, altının yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıktığını vurgulayarak, "Altın artık ekonomik bağımsızlığın ve ulusal güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldi. Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar, yeni küresel düzende ülkeyi güçlü bir noktaya taşıyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuaförden çıkmış gibi parlatıyor! Japon kadınlarının pürüzsüz saç sırrı
- Telefonu şarjda bırakanlar dikkat! O gerçek ortaya çıktı: Hemen fişi çekin
- En Uzun Gece filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milyonluk televizyonunuz çöp olabilir! Tek bir temizlik hatası yetiyor
- Yemeğin tadı kaçacak diye korkmayın! Tuzu unutturan o gizli reçete
- Safiye Soyman’dan şaşırtan güzellik tavsiyesi! Her gece bunu yapıyormuş
- EGM 500 personel alımı başlıyor! 2025 EGM başvuruları ne zaman, şartları neler?
- Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?
- Her yaş için etkili: 5 dakika yapmak yetiyor! Hafızayı güçlendiren egzersizler
- Kalori takibine son! Tok tutarak kilo verdiren yöntem: 90-30-50 diyeti nedir?
- Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği açıklandı: Osmanlı mutfağının efsane lezzeti ilk 10’a damga vurdu
- ÖSYM sınav giriş belgesi: Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman, saat kaçta?