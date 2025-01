Enflasyonda 2025 hedefi! Bakan Mehmet Şimşek duyurdu

Bakan Şimşek, esnaf kredilerinin yüzde 50'sinin hazineden karşılandığını söyledi (A Haber arşiv)

"GENÇ KADIN GİRİŞİMCİLERE PRİM DESTEĞİ GETİRDİK"

Kadın istihdamının 4,8 milyondan 11 milyona çıkarıldığına vurgu yapan Bakan Şimşek, "Bütün alanlarda aktif olarak kadınlarımızın ülke potansiyelini gerçekleştirmesi bizim için en büyük önceliktir. Kadınların iş gücüne katılım oranı AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 21'den yüzde 37 civarına çıkmış ama hala çok düşük. Çünkü OECD ülkelerinde ortalama yüzde 66. Eğer Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa kadınların iş gücüne katılım oranında Türkiye sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak. Eğer biz bunu başarırsak ki başaracağız, o zaman Türkiye'nin milli geliri hiçbir şey yapmasak yüzde 20 daha yukarı çıkacak. Ve böylece Türkiye kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacak. Kadınların istihdamına 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik. Genç kadın girişimcilere prim desteği getirdik. Önümüzdeki dönemde adımlar atacağız. Evde imal edilen ürünleri biz şu an vergi dışı bırakmış durumdayız. Kadın kooperatifleri, kurumlar vergisinden istisna. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işletmelere gelir muafiyeti tanıyoruz ama bunlarla yetinmeyeceğiz, önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız" dedi.

"BUGÜN KADINLARIN SESİ DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ailenin her bir ferdini güçlendireceklerini belirterek, "Kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engelli, her bir vatandaşımızın ilk günkü olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Fakat bizler ne yazık ki aileyi güçlendirmek dedikçe bazı çevreler rahatsız oldu. Dediler ki 'Siz kadınları eve kapatmaya çalışıyorsunuz, siz kadınların çalışmasına izin vermiyorsunuz.' Dediler ki 'Kadını sadece anne ve eş rolleriyle kabul ediyorsunuz.' Kardeşlerim ben sizlere sormak istiyorum; bu ülkede son 23 yılda kadının toplumsal katılımını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine kim çıkardı? Bu ülkede kadınların eğitim, çalışma, temsiliyet ve sosyal hayata katılımı gibi hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kim kaldırdı? Vesayet düzeninde kim mücadele etti? Kim bu yasaklara son verdi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son verdi. Bugün kadınlar her alanda söz sahibi, gerçekten her alanda tam ve eşit şekilde temsil ediyorlar. Bugün kadınların her alanda sesi daha güçlü çıkıyor" diye konuştu.