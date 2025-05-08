A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: Hindistan için en büyük problem Müslümanlık!

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"ÇİN PAKİSTAN'A YAKIN"

Pakistan hangi ülkeleri kendine yakın görüyor? Sorusuna yanıt veren Tasleem, Pakistan'ın en yakın olduğu ülkenin ekonomik, siyasal ve pek çok proje dolayısıyla Çin olduğunu belirterek, "Pakistan, Çin'e kendini daha yakın hissedecektir çünkü bunun için pek çok sebep var: ekonomik, siyasal ve pek çok proje. Pakistan ile birlikte yürütülen altyapı projeleri var ve bunlarla ilgili yapılmış olan yatırımlar söz konusu. Bu sebeplerden dolayı Pakistan, Çin'e kendini daha yakın hissedecektir. Bölgedeki diğer ülkelere baktığımız zaman bu senaryoda Pakistan istikrar ve barış istiyor ama Hindistan böyle bir şey istemiyor. Neden? Az önce de bahsettiğim gibi, Müslümanlık en büyük tartışma burada" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLERİ DÜZELTİLMEK İSTENDİ AMA…"

Hindistan ile ilişkileri geliştirmek için Pakistan'ın pek çok adım attığını dile getiren Tasleem, "Biz Hindistan ile o zamanlar ilişkilerimizi artırmak istedik ama olmadı. Bu ana problemlerden bir tanesiydi. Çünkü Pakistan bu tansiyonu düşürmek istediği zaman, bu yaşanmadı ve şu anda Nisan'da Keşmir'de ne olduğunu görüyoruz. Hindistan, Pakistan'ı bütün terörist ataklardan dolayı sorumlu tuttu. Pakistan da yıllarca kendi içerisinde problemler yaşıyordu. Bu şu anda bizim en büyük karşılaştığımız problemlerden bir tanesi" diye konuştu.

Rusya ve Pakistan'ın ilişkisine ilişkin de konuşan Tasleem, iki ülke arasında ilişkilerin normal olduğunu ancak Çin veya Türkiye kadar da yakın olmadığını bildirdi.