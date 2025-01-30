Enflasyonda 2025 hedefi! Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 2025 enflasyonu için rakam verdi. Bakan Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine düşürmek. Enflasyonu arz yönlü politikalarla indireceğiz." dedi. Bakan Şimşek ayrıca asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.