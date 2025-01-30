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Enflasyonda 2025 hedefi! Bakan Şimşek duyurdu

Enflasyonda 2025 hedefi! Bakan Şimşek duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 16:58
Güncelleme:30.01.2025 16:58
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 2025 enflasyonu için rakam verdi. Bakan Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine düşürmek. Enflasyonu arz yönlü politikalarla indireceğiz." dedi. Bakan Şimşek ayrıca asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Enflasyonda 2025 hedefi! Bakan Şimşek duyurdu
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