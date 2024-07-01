Yeni vergi sistemi nasıl olacak? Bakan Şimşek’ten çok kazananlara uyarı: Vergi kaçıranları ağır şekilde cezalandıracağız

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ HİSSETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Vatandaşımız enflasyon düşüşünü hissetmeye başlayacak. Aslında hissediyor. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza istihdam sağlamışız. Bu olmadan ekonomide refah olmaz. Mayıs ayında baktığınız zaman enflasyon yükseldi diyebilirsiniz Yüzde 75,5'luk bir enflasyon. Fakat o 12 aylık enflasyon. Piyasa 24 ay içerisinde enflasyon yüzde 20'ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü ihtimalle Merkez Bankası 38 olur ancak 42'ye kadar yolu var diyor. Önemli olan bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir.

Bizim için hedefe en yakın nokta olan 42'nin altına düşmesidir. Yüzde 75'ten ciddi bir yavaşlama ifade ediyor. Aylık bazda yüzde 2'leri konuşacağız. O zaman alım gücünün, ücret artışlarının hissedileceği bir döneme gireceğiz.

O zaman alım gücü hızlı bir şekilde erimeyecek. Vatandaş istihdam boyutuyla hissetti. Alım gücüyle de hissedecek. Kurda istikrar da çok önemli. Kurda göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak. Geçen sene enflasyonu yukarıya taşıyan olağanüstü faktörler var. Ağırlıklı olarak deprem üzerinden.

Biz bu sene bu mali etkiyi aşağıya çekeceğiz. Dolayısıyla enflasyondaki düşüş kalıcı olacak. Depremin etkisi ile inşaat malzemelerinde ve büyük şehirdeki kiralarda ciddi artışlar oldu. Bu sene buna gerek yok. Bu sene bir KDV artışı söz konusu değil. Enflasyonu artıracak bir artış söz konusu değil vergide.

Şimdi diyecekler ki Temmuz ayında artış yaşanacak.Bunu söyleyen muhalefet popülizm yapıyor. Ama biz devlet yönetiyoruz. Biz bütçe yönetiyoruz. Biz popülist baskılara boyun eğmeyeceğiz.

Sanki yoktan bir kaynak var edeceğiz psikolojisine girmemek lazım. O Allah'a mahsustur. Bizim tek bir amacımız var, refah artışı. Programın tek önceliği var, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bunun yaratacağı refah. Gelecek sene çok farklı bir noktada olacağız.

Biz daha çok kayıt dışıyla mücadele ve kazandığı halde vergiyi vermekten imtina eden kesimlerle mücadele edeceğiz.