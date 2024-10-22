Galatasaray-Elfsborg maçı bugün saat kaçta? GS Elfsborg UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma daha geride kalıyor. Galatasaray, 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleye dair tüm detayları merakla araştırıyor.

Hakem Atamaları ve Mücadele Detayları

Karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olarak belirlendi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Alen Borosak görev alacak.

Galatasaray'ın Form Durumu

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısındaki son yenilgisinin ardından, sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir galibiyet ve bir beraberlik ile dikkat çekiyor.

Sakatlıklar ve Eksikler

Elfsborg karşısında Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Ismail Jakobs, bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca, UEFA listesinde isimleri bulunmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, maçta forma giyemeyecek. Kaptan Fernando Muslera ise gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç cezasını tamamlayamadığı için takımını yalnız bırakacak.

Kaleyi Günay Güvenç Koruyacak

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev alacak. Genç kalecinin performansı, takımın Avrupa yolculuğu açısından kritik bir öneme sahip.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi Maç Takvimi

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı diğer maçların fikstürünü de belirledi:

7 Kasım: Galatasaray - Tottenham

28 Kasım: Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık: Malmö - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak: Ajax - Galatasaray