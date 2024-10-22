İcradan satılık otomobiller yarı fiyatına satılacak! Açık artırma tarihleri belli oldu

Ülkemizde icralık duruma düşen araçlar, mahkeme aracılığıyla icra daireleri tarafından açık artırmaya çıkarılıyor. Bu süreç internet üzerinden yürütülüyor. İhaleye çıkan araçları, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satın almak mümkün! Örneğin, Volkswagen Bora 345 bin TL gibi rakamlarla, Audi ise 750 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulabiliyor. İşte detaylar…

İcra Dairesinde Satışa Çıkarılan Araçlar ve Detaylar

2001 Model Volkswagen Bora - Manisa İcra Dairesi

İcra Otomobil Satış Bilgisi

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/120276 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 345.000,00

Adedi: 1

Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları:

Taşıt, 35MED69 PLAKALI, 2001 MODEL VOLKSWAGEN BORA 1.6 COMFORTLİNE, BENZİN/LPG MANUEL VİÜES

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 12:05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 12:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 12:05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 12:05

01/10/2024 (İİK m.114/4)

2009 Model Subaru - Bakırköy 16. İcra Dairesi

İcra Otomobil Satış Bilgisi

Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Yediemin Adresi: Şirinevler Mahallesi, Acıbadem Sok.No:4 Bahçelievler /İSTANBUL

Muhammen Kıymeti: 650.000,00

Adedi: 1

Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

Taşıt, 34GL5206 Plakalı , 2009 Model , SUBARU Marka , 558225 Motor No'lu , JF1SH5LS59G032920 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri ,

Bilirkişi raporuna göre ruhsat belgeleri ve anahtarı bulunmayan ve kapıları kapalı olduğu için içi incelenemeyen mevcut yapısı itibariyle aracın yürümesini engelleyecek parça eksiğinin bulunmadığı gözlenmiş, araç kaportası incelendiğinde, dış kaporta kısmında; ön sol yolcu kapı kısmında sürtmeye bağlı hasarın olduğu , sol ön çamurluk kısmında sürtmeye bağlı hasarın olduğu, tampon kısımlarında sürtmenin olduğu, sağ arka yolcu kapı kısmında sürtme kaynaklı ufak hasarların olduğu, bunun dışında belirgin hasarın bulunmadığı tespit edilmiştir. Araç içi incelemesinde döşeme kısmının yerinde ve temiz bulunduğu görülmüştür. Aracın yürümesini engelleyecek herhangi teknik ve fiziki hasarı bulunmayan otomobilin motorlu taşıt vasfını devam ettirdiği anlaşılmıştır. Ayrıca kilometre bilgisi bilirkişice belirtilmemiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 10:23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:23

2013 Model Audi - Denizli İcra Dairesi

İcra Otomobil Satış Bilgisi

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/48469 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 750.000,00

Adedi: 1

Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

Taşıt, 20BF025 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , CJC230424 Motor No'lu , WAUZZZ8K4EA081882 Şasi No'lu ,

Kontak anahtarının olup ruhsatının olmadığı, Araç çalışır durumda olup arıza lambasının yanmadığı, Kısmı yerlerde boya olduğu, Park sensörü, teybinin, klimasının olduğu, Koltuklarının döşeme olup sağlam ve temiz olduğu, Yedek lastiğinin mevcut olup lastiklerinin iyi durumda olduğu, Koltuklarının kumaş olup sağlam ve temiz oldukları, Yedi emin giriş tarihinin 04.09.2024 olduğu, Mevcut imkanlar ile motor numarasının okunamadığı tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 11:10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 11:10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:10

2013 Model Audi - İzmir İcra Dairesi

İcra Otomobil Satış Bilgisi

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2956 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 765.000,00

Adedi: 1

Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

Taşıt, 335NHN08 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , CAYU44467 Motor No'lu , WAUZZZ8X4EB019887 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 35NHN08 Plakalı AUDİ Marka 2013 model beyaz dizel otomatik hususi ruhsat yok anahtar sbm kaytılarında 1 adet hasar kaydı olduğu bilirkişi raporundan tesbit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 11:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 11:37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 11:37