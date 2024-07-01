Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuk olduğu televizyon programında ekonomiye dair önemli gelişmeleri paylaştı. Şimşek "kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz" dedi.

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