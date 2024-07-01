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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 11:11
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuk olduğu televizyon programında ekonomiye dair önemli gelişmeleri paylaştı. Şimşek "kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz" dedi.
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