Bahçeli’den “Öcalan” çıkışı! Kafasındaki strateji ne? A Haber'de İmralı sözlerinin şifresi: 'Gelin açıkça konuşalım' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda siyaseti sallayan bir çıkış yaptı. Bahçeli teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği dönemde söylediği "Her türlü hizmete hazırım" sözlerini hatırlatarak, "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda (A Haber ekran görüntüsü)

Bahçeli'nin bu sözleri siyaseti hareketlendirirken ezber bozan açıklamalar A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Gazeteci Mahmut Övür Devlet Bahçeli'nin siyaset üstü bir konuşma yaptığı açıklarken, "Devlet Bey 'gelin açıktan konuşalım' dedi. Açıklamalarıyla sadece ezber bozmadı birilerini şoke etti" ifadelerini kullandı. İşte Övür'ün açıklamalarından satır başlıkları;

"Türkiye'nin temel meselelerini takip ediyoruz ve sorunlarımızla yüzleşme meselesinde hep uçlara savrulan süreçler yaşadık. Bu ülkenin bir başörtü meselesi var ve ana muhalefet partisi diğer muhalif partileri kendi çağında bu meseleyi tarihsel periyot içinde ele alıp analiz etmedi. Kürt meselesi dediğimiz konuda bu açıdan çok önemli bir meseleydi."

"Devlet Bey'in milliyetçi bir parti olarak, Türkiye'nin önemli bir damarı olarak bu konuşmasını bir milat saymak lazım. Evet mecliste ki konuşması gerçekten ezber bozan bir tavırdı arkasından gelen grup konuşması da çok anlamlı ve öneliydi. Milat sayılmasının sebebi 2005 yılında bu ülkenin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da "Kürt meselesi benim meselemdir" dedi ve çözmek için adımlar attı. Çok eleştirilen bir süreç yaşadık. 2009'da Habur süreci, 2011 Oslo süreci, 2011 sonrası açığa çıkan çözüm süreci, bütün bunlar siyaseten meselesi çözme çabalarıydı. "

"Çözüm sürecinin sabote edilmesinde Demirtaş'ın çok ciddi katkısı oldu. Bu çözüm süreci şiddeti devreden çıkarak, siyasetin önünü açan ve sorunu mecliste çözen bir süreçti. Bu açıdan gelinen noktada sıkışma noktası yaşıyoruz. Bu meselesi küresel güçler kullanıyor artık."

SADECE EZBER BOZMADI ŞOKE ETTİ!

"Son dönemde hem CHP'den hem de DEM'den farklı çıkışlar oldu. Çözüm süreci konusunda Öcalan'ı devreye sokma konusunda ya da gizli kapaklı yapmak konusunda. Biz bunların hepsinin seçim zamanında da gördük. Devlet Bey tam da bunu söyledi işte 'artık buna son verelim gelin açıktan konuşalım' dedi. Aslında siyaset üstü bir açıklama ama siyaseten de siyaset üretmektir. Sadece ezber bozmadı şoke etti birilerini."

TARİHSEL BİR KONUŞMA YAPILDI

"Bu meselelerde milliyetçi bir tavır sergileyen bir partiden bahsediyoruz ve bu parti diyor ki 'benim ülkemin önünde bizi ateşe sürükleyecek bir mesele var ve bu da terördür' hakikaten terörün maliyeti çok ağır kırk yıldır biz buna bedel ödüyoruz. Bize çok zarar verdi. Peki bu zararı veren sadece o sosyoloji üzerinden siyaset yapanlar mı? Hayır, onu kullananlar. Türkiye'nin ayağına pranga olan bir mesele ve milliyetçi bir parti ezber bozan bir çıkış yapıyor. Bunu diğer partilerin oturup düşünmesi gerekiyor. Bu ülkede birlikte yaşamanın zeminin yapsınlar. Devlet Bey tarihsel bir konuşma yaptı."

"TERÖRİSTBAŞI TERÖRÜN BİTTİĞİNİ TEK TARAFLI İLAN ETSİN TECRİDİ KALDIRILIRSA GELSİN TBMM'DE DEM GRUBUNDA KONUŞSUN"

"Bu açıklamada Devlet Bey'in şartları var. Metin iyi hazırlanmış ve ne söyleneceği bilinen bir açıklama. Bahçeli teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşmasını istiyor. Bu konuşma bir bedel ister bu bedel ise ağır olacaktır. Seçim için, oy için, birilerinin devşirmek için yapılmadı gerçekten risk üstlenen bir mesele. Evet terörün bittiğini ilan etsin, geldiğimiz nokta bu artık pazarlık yaparak bir yere gidemezsiniz. 40 yıldır şiddetle bir şey elde edilemedi. Kan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi."