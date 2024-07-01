Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten gri liste değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir televizyon programında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili esas amaç Türkiye'nin güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı diyen Şimşek; vergi paketini de değerlendirdi. "Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil" ifadelerini kullandı.

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