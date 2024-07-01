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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten gri liste değerlendirmesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 13:59
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir televizyon programında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili esas amaç Türkiye'nin güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı diyen Şimşek; vergi paketini de değerlendirdi. "Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil" ifadelerini kullandı.
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