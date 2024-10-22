BİM aktüel ürünler kataloğu: 22-23-25-29-30 Ekim 2024 indirimli ürünler! Battaniye, ısıtıcı, robot, ütü…
BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünleri ile dikkat çekiyor. 22-23-25-29-30 Ekim 2024 tarihlerinde raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri, birbirinden farklı kategorilerde cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Ev ihtiyaçlarından gıda ürünlerine, tekstil grubundan temizlik ürünlerine kadar çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla alıcılarla buluşturuyor. İşte BİM’in aktüel ürünler kataloğunun tamamı!
22 Ekim itibariyle BİM raflarında ve online mağazasında bulunacak ürünler, özellikle ev tekstili ve küçük ev aletleri ile ön plana çıkıyor. Cam Temizleme Robotu ve elektronik ev aletleri, teknoloji meraklıları için dikkat çekiyor. BİM'in 22-23-25-29-30 Ekim 2024 aktüel kataloğu, her yaştan ve her kesimden müşteriye hitap ediyor. Gıda ve teknoloji ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra battaniye ve ısıtıcı çeşitleri, çorap ve pijama takımlarında da cazip fiyat seçenekleri bulunuyor İşte BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar…
Sinangil Alpa Buğday Unu 10 KG: 144,50 TL
Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 g: 165,00 TL
Osmancık Pirinç 5 KG: 225,00 TL
Sabah Pilavlık Bulgur 2,5 KG: 47,50 TL
Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g: 27,50 TL
HYPO Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 694 ml: 23,75 TL
Yüz Bakım Maskesi Çeşitleri: 24,50 TL
Agu Bebek Bezi Çeşitleri: 239,00 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı: 399,00 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975,00 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı: 549,00 TL
Nautıca TWS Kulaklık: 449,00 TL
Termal Tayt Çeşitleri: 159,00 TL
Çift Kişilik Battaniye Çeşitleri: 259,00 TL
Yüz Havlusu Çeşitleri: 49,00 TL
Fakir Buharlı Ütü: 995,00 TL
4'lü Çeyiz Seti (Fakir Izgara ve Tost Makinesi + Türk Kahve Makinesi + Çay Makinesi + Blender Seti): 3.990,00 TL
Nautıca Şarjlı Diş Fırçası: 575,00 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 399,** TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3 KG: 79, 50 TL
Dost Ayran 2 L: 44,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189,00 TL
Torku Sucuk Dana Kangal 500 g: 179,00 TL
Muratbey Tam Yağlı Sürmeli Beyaz Peynir 700 g: 139,00 TL
Nofrost Buzdolabı: 15.975,00 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.775,00 TL
8 KG Çamaşır Makinesi: 9.750,00 TL