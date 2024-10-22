BİM aktüel ürünler kataloğu: 22-23-25-29-30 Ekim 2024 indirimli ürünler! Battaniye, ısıtıcı, robot, ütü…

22 Ekim itibariyle BİM raflarında ve online mağazasında bulunacak ürünler, özellikle ev tekstili ve küçük ev aletleri ile ön plana çıkıyor. Cam Temizleme Robotu ve elektronik ev aletleri, teknoloji meraklıları için dikkat çekiyor. BİM'in 22-23-25-29-30 Ekim 2024 aktüel kataloğu, her yaştan ve her kesimden müşteriye hitap ediyor. Gıda ve teknoloji ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra battaniye ve ısıtıcı çeşitleri, çorap ve pijama takımlarında da cazip fiyat seçenekleri bulunuyor İşte BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar…

BİM Katalog

Sinangil Alpa Buğday Unu 10 KG: 144,50 TL

Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 g: 165,00 TL

Osmancık Pirinç 5 KG: 225,00 TL

Sabah Pilavlık Bulgur 2,5 KG: 47,50 TL

Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g: 27,50 TL

BİM Katalog

HYPO Ultra Yoğun Çamaşır Suyu 694 ml: 23,75 TL

Yüz Bakım Maskesi Çeşitleri: 24,50 TL

Agu Bebek Bezi Çeşitleri: 239,00 TL

BİM Katalog

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı: 399,00 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975,00 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı: 549,00 TL

Nautıca TWS Kulaklık: 449,00 TL

BİM Katalog

Termal Tayt Çeşitleri: 159,00 TL

Çift Kişilik Battaniye Çeşitleri: 259,00 TL

Yüz Havlusu Çeşitleri: 49,00 TL

BİM Katalog

Fakir Buharlı Ütü: 995,00 TL

4'lü Çeyiz Seti (Fakir Izgara ve Tost Makinesi + Türk Kahve Makinesi + Çay Makinesi + Blender Seti): 3.990,00 TL

Nautıca Şarjlı Diş Fırçası: 575,00 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 399,** TL

BİM Katalog

İçim Az Yağlı Yoğurt 3 KG: 79, 50 TL

Dost Ayran 2 L: 44,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g: 189,00 TL

Torku Sucuk Dana Kangal 500 g: 179,00 TL

Muratbey Tam Yağlı Sürmeli Beyaz Peynir 700 g: 139,00 TL

BİM Katalog

Nofrost Buzdolabı: 15.975,00 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.775,00 TL

8 KG Çamaşır Makinesi: 9.750,00 TL