Yurtiçi Kargo personel alımı ilanı yayınlandı! Pozisyonlar ve başvuru şartları
Türkiye'nin kargo şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Şirket, birçok farklı şehirde çeşitli pozisyonlar için personel arayışına girdi. Yurtiçi Kargo, bir çok ilde çeşitli pozisyonlarda alım yapacağını açıkladı. İşte alım yapılacak pozisyonlar, başvuru şartları ve başvuru sürecine dair tüm detaylar...
Yurtiçi Kargo, bir çok ilde çeşitli departmanlar için geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru koşulları ilanların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.
Yayınlanan ilana göre alım yapılacak pozisyonlar ise şunlardır:
Muhasebe Müdür Yardımcısı
Depo Elemanı
Kurye
İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı
Yurtdışı Satış Uzmanı
Silahlı Güvenlik Görevlisi
Dağıtım Elemanı
Mali İşler Elemanı
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
Operasyon Uzmanı
Şoför
Yükleme Elemanı
Genel Başvuru Şartları Nelerdir?
Takım çalışmasına yatkın
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması
Microsoft Excel programını iyi derecede kullanabilme becerisi
Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?
Yurtiçi Kargo'nun yayınladığı iş ilanlarına başvurular, online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, kendilerine uygun pozisyonlara başvurmak için "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=38332&hc=T" adresini ziyaret edebilirler.