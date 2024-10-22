Yurtiçi Kargo personel alımı ilanı yayınlandı! Pozisyonlar ve başvuru şartları

Yurtiçi Kargo, bir çok ilde çeşitli departmanlar için geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru koşulları ilanların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Yayınlanan ilana göre alım yapılacak pozisyonlar ise şunlardır:

Muhasebe Müdür Yardımcısı

Depo Elemanı

Kurye

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı

Yurtdışı Satış Uzmanı

Silahlı Güvenlik Görevlisi

Dağıtım Elemanı

Mali İşler Elemanı

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

Operasyon Uzmanı

Şoför

Yükleme Elemanı

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Takım çalışmasına yatkın

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması

Microsoft Excel programını iyi derecede kullanabilme becerisi

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Yurtiçi Kargo'nun yayınladığı iş ilanlarına başvurular, online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, kendilerine uygun pozisyonlara başvurmak için "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=38332&hc=T" adresini ziyaret edebilirler.