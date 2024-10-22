KPSS puanı (50-55-60-65-70) memur personel alımı! Zabıta, itfaiye eri alımı şartları

Adayların memur alımlarına başvuru yapabilmeleri için, 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen KPSS sınavlarından gerekli puanları almaları şartı bulunuyor. Lise mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türünde en az 50, 55, 60, 65 ya da 70 puan almış olmaları gerekiyor.

A Haber Foto Arşiv

Hangi Kurumlar Düşük KPSS ile Alım Yapıyor?

2024 yılında düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar arasında belediyeler ve üniversiteler başı çekiyor. Bu kurumlar, personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düşük puanla alım yapmaya devam ediyor. Fakat, bakanlıklar ve kamu kurumlarında düşük KPSS puanı ile memur alımları yapılmıyor.

A Haber Foto Arşiv

Kimler Memur Alımları İlanlarına Başvurabilir?

Memur alımlarına başvurmak isteyen adaylardan belirli nitelikler aranıyor. Genel başvuru şartları arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Sağlık sorunları olmaması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması veya askerlik ile ilişiği bulunmaması

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı almaması gerekiyor.

A Haber Foto Arşiv

Zabıta ve İtfaiye Eri Alımları

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımları için ise ek koşullar bulunuyor. Erkek adaylarda 167 cm, kadın adaylarda ise 160 cm'den kısa olmamak, 30 yaşından gün almamış olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. İtfaiye eri alımları için ayrıca kapalı alan fobisinin olmaması şartı da aranıyor.

Düşük KPSS Puanı ile Alım Yapan Kurumlar

Genel olarak, belediyeler 60 KPSS puanı ile, üniversiteler 50 KPSS puanı ile ve bakanlıklar ise 60 ile 70 KPSS puanları aralığında memur alımı yapıyor.

Güncel memur personel ilanlarına göz atmak ve başvuru yapmak için:

https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/duyurular