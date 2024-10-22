Kış Lastiği ne zaman takılır, takmamanın cezası nedir? 2024 Kış lastiği tarihleri...

Havaların soğumasıyla birlikte, sürücülerin kış hazırlıkları da hız kazandı. Özellikle kış lastiği kullanımı, trafikte güvenliği sağlamak adına büyük önem taşıyor. Türkiye'de belirlenen kış lastiği takma zorunluluğu tarihleri merak konusu olurken, bu kurala uymayanlara uygulanacak cezalar da araç sahiplerinin gündeminde. Kış lastiği kullanımı sadece zorunlu olduğu dönemlerde değil güvenlik açısından her zaman tavsiye ediliyor.

Kış Lastiği Ne Zaman Takılır?

Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu, her yıl 1 Aralık tarihinde başlayıp 1 Nisan'a kadar devam eder. Bu uygulama, özellikle ticari araçları hedeflese de, özel araç sahipleri de yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde bu tarihlere dikkat etmek zorunda. Hava koşullarına bağlı olarak, bazı bölgelerde bu zorunluluk esnetilebilir veya uzatılabilir. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz gibi kar yağışının yoğun olduğu yerlerde bu uygulama daha sıkı takip ediliyor. Sürücüler, hem kendi güvenlikleri hem de trafik düzeni için kış lastiği takmayı ihmal etmemeli.

Kış Lastiği Takmamanın Cezası Nedir?

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücüler, ciddi maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. 2024 yılı itibarıyla bu kurala uymayanlara uygulanacak ceza, 4 bin 69 lira olarak belirlenmiştir. Bu ceza, ticari araçlar başta olmak üzere tüm kış lastiği zorunluluğu bulunan araçlar için geçerlidir. Sürücüler, yalnızca ceza almaktan değil, aynı zamanda can ve mal güvenliklerini tehlikeye atmaktan kaçınmak için kış lastiği kullanımına dikkat etmelidir.