Kayseri’nin şifalı hazinesi: Gilaburu hasadı başladı! Ağrıyı kesiyor, böbrek taşını düşürüyor

Kırmızı renkte, üzüm büyüklüğünde tanelere sahip bir meyve olan gilaburu, hem taze olarak yenebilir hem de suyu sıkılarak içilebilir, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan araştırmalar, bu mucizevi meyvenin böbrek taşı düşürme ve doğal ağrı kesici özellikleriyle öne çıktığını ortaya koymuştur. Gilaburunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel olarak kanıtlamıştır.

Gilaburu Hasadı (AA)

Az Bakımla Yüksek Verim

Gilaburu, az bakım gerektiren bir bitki olarak biliniyor. Doğada kendiliğinden yetişiyor, hem meyve hem de meyve suyu olarak tüketilebiliyor. 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu şifalı meyve, Kayseri'nin benzersiz doğal koşullarında yetişiyor. AA'ya göre, "Yılda 3-4 kez sulamak yeterli" diyen Necati Şimşek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Burası bayır, çok düzgün bir yer değil ama alnımın teriyle bu verim hiçbir yerde bulunmaz. Her yerde bu tadı bulamazsın."

Gilaburu Hasadı (AA)

Sağlık İçin Şifa Deposu

74 yaşındaki çiftçi Necati Şimşek, tansiyon ve kalp hastası olduğunu vurgulayarak Kayseri'nin meşhur gilaburusu hakkında şu sözlerle konuştu: "Sabahleyin ağzıma dört gilaburu attım. Sanki ilacımı yutmuş gibi bir halim var. O kadar düzeltti, dengeyi sağladı. Dişlerimin dibindeki o kistleri yerinden oynatıyor, temizliyor. Prostat başlangıcı var, mevsiminde bu meyveyi yemeye başlayınca rahatlıyorum. Çok faydalı bir meyve. Benim için bu meyve armuttan da elmadan da çok değerli."

Gilaburu Hasadı (AA)

Talep Her Geçen Gün Artıyor

Gilaburu yetiştiricisi Fatma Şimşek, hasat dönemi boyunca meyveyi hem taze olarak hem de salamura yöntemiyle muhafaza ederek satışa sunduklarını belirtiyor. Şimşek, gilaburunun dayanıklılığını artırmak için meyvelerin güneş almayan alanlarda saklandığını ve isteyenlerin meyveyi taze ya da meyve suyu olarak tüketebileceğini dile getiriyor. Özellikle böbrek sağlığına olan faydaları sayesinde büyük şehirlerden, özellikle de İstanbul'dan yoğun talep aldıklarını ifade ediyor.

Faydalarından dolayı gilaburuya farklı bölgelerden talep olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ticaretimiz çok, İstanbul'a ve başka şehirlere gönderiyoruz ya da gelip alıyorlar. Epey topluyoruz, isteyeni çok oluyor. Kayseri'nin gilaburusu ünlü. İnsanlar hem böbrek sağlığı için hem şifa niyetine istiyor." dedi.