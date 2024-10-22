Bir kaşık yetiyor: Kuru fasulyenin lezzetini ikiye katlıyor

Kuru fasulye, genellikle kış aylarında zeytinyağlı, meze, etli, sucuklu ya da sade olarak tüketiliyor. Kullanacağınız fasulyelerin tazeliği de oldukça önemlidir. Uzun süre beklemiş, bayat fasulyeler piştiğinde sert kalabilir veya istenilen lezzeti vermeyebilir. Damat zevkine göre bir çok çeşiti yapılan kuru fasulyenin lezzetini artırmak için tek bir kaşık yetiyor. Lokanta usulü bir kuru fasulye hazırlamak istiyorsanız, bu tarif, yemeğinize hem derinlik hem de zengin bir aroma katacaktır.

A Haber Foto Arşiv

Kuru Fasulyeyi Pişirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fasulyeleri bir gece önceden tuzlu suda bekletmek, hem yemeğinizin daha hızlı pişmesini sağlar hem de fasulyelerin kabuklarının soyulmasına yardımcı olur. Bu adımı atlamamak, hem lezzet hem de dokusal açıdan daha iyi sonuçlar elde etmenize olanak tanır.

Fasulye pişirirken tuz eklemenin zamanlaması oldukça önemlidir. Tuz, yemeğin son aşamasında eklenirse fasulyeler daha yumuşak kalır. Erken eklenen tuz, fasulyelerin sertleşmesine neden olabilir.

Kuru fasulyenin lezzetini artırmak ve unutulmaz bir lezzet sunmak için 1 kepçe haşlanmış tavuk suyundan ekleyin.

A Haber Foto Arşiv

Etli Kuru Fasulye Tarifi

Malzemeler:

- 1 kg kuru fasulye

- 500 gr dana kuşbaşı et

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet domates

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 tutam tuz

- Sıcak su

A Haber Foto Arşiv

Hazırlanışı:

1. Fasulyeleri bir gün önceden suda bekletin.

2. Ertesi gün fasulyeleri süzüp bir kenara alın. Düdüklü tencereye sıvı yağı ekleyin ve kuşbaşı etleri kavurun.

3. Etler renk değiştirdiğinde doğradığınız soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

4. Ardından domates ve biber salçasını ekleyip karıştırın.

5. Fasulyeleri ekleyip üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin.

6. Tuzunu ekledikten sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve yüksek ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

A Haber Foto Arşiv

Zeytinyağlı Kuru Fasulye Tarifi

Et tüketmeyenler veya daha hafif bir alternatif arayanlar için zeytinyağlı kuru fasulye de mükemmel bir seçenek olabilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarifi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

A Haber Foto Arşiv

Malzemeler:

- 1 su bardağı kuru fasulye

- 1 baş soğan

- 1 yemek kaşığı salça

- ½ kahve fincanı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karbonat (Islatmak için)

- 1 çay kaşığı tuz (Islatmak için)

A Haber Foto Arşiv

Hazırlanışı:

1. Fasulyeleri bir gece önceden tuz ve karbonat eklediğiniz suda bekletin.

2. Ertesi gün soğanları küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun.

3. Salçayı ekleyip karıştırın ve süzülmüş fasulyeleri ilave edin.

4. Fasulyelerin üzerine sıcak su ekleyip kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kuru fasulye, özellikle yanında turşu, cacık ve tereyağlı pirinç pilavı ile mükemmel bir uyum yakalar. Ayrıca, üzerine ince kıyılmış maydanoz veya taze biber ekleyerek hem görsel hem de lezzet açısından yemeğinizi zenginleştirebilirsiniz.