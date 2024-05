Kriptoda en çok memecoin’ler kazandırdı

"TEKNOLOJİ HER ZAMAN YENİLİĞİN ANAHTARI"

Kriptoyu uzun vadeli yatırım aracı olarak gören yatırımcıların kripto para projelerinin gerçek karşılıklarına, toplulukta yarattığı etkiye, ekonomide ve finansta vaat ettiği dönüşümün büyüklüğüne göre değerlendirdiğinin altını çizen Gökalp, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "2024'ün en kârlı kripto para birimlerini veya kriptoya hakim olan tüm temaları incelerken teknolojinin merkezde durduğunu görmek mümkün. Teknoloji her zaman yeniliğin, inovasyonun, piyasaya yönelik yeni ilginin merkezinde. Bitcoin yarılanmasıyla devreye giren yeni bir protokol olan Runes da bunun bir örneği. Varlık piyasalarında her bir yapıcı yenilik heyecan oluşturuyor ve yeniliğin anahtarı da daima teknoloji. 14 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısına 2000'den fazla kripto para birimini alıp satma olanağı sunan Gate.io, bu yenilikleri yakından takip ediyor."

