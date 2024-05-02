Kriptoda en çok memecoin’ler kazandırdı

Geleneksel piyasalarda ilk çeyreğe ilişkin bilanço dönemi devam ederken, kripto para ekosistemindeki çeşitli temaların karnesi belli oldu. Rapora göre ilk çeyrekte memecoin'ler yüzde 1.312, yapay zeka ise yüzde 222 kazandırdı.

Geleneksel piyasaların ardından, kripto ekosisteminde de yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. CoinGecko tarafından yayımlanan araştırma, 2024'ün ilk çeyreğinde en çok kazandıran kripto temalarını ortaya koydu. 2023'ün sonlarında kriptonun öne çıkan temalarını derleyen platforma göre, 2024'ün ilk üç ayında memecoin'ler, yüzde 1.312 ile en iyi performans gösteren tema oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp, "Piyasa değeri en büyük 10 kripto para biriminin performansları üzerinden hesaplanan bu göstergeler, kripto ekosisteminin odak alanlarına dair genel bir görünüm sunuyor. Memecoin'lerin bu performansı, jeopolitik gerilimler, spot Bitcoin ETF, yarılanma gibi belirsizlik içeren olayların sebep olduğu volatilitenin bir sonucu olarak değerlendirilebilir" dedi.