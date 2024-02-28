RHG Enertürk Enerji-Araç şarj istasyonlarında güç birliği

RHG ENERTÜRK'ÜN YEŞİL ŞARJ İSTASYONLARI TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE YERİNİ ALACAK

RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla; "Faaliyetlerimizin büyüklüğü ve kapsamı düşünüldüğünde, çeşitlendirilmiş üretim ve faaliyet portföyümüzle Türkiye'nin birçok bölgesinde konumlanıyor, yenilenebilir enerji değer zincirine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız iş birlikleri ile 20'den fazla şehirde "yeşil" elektrikli araç şarj istasyonlarımızda müşterilerimizle buluşuyoruz. Amacımız kısa süre içerisinde Türkiye'nin her şehrinde elektrikli araç kullanıcılarını şarj istasyonlarımızla bir araya getirerek, Türkiye'de elektrikli ulaşım ağının genişlemesine katkı sağlamak. İş birliğimizin tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Elektrikli araç şarj istasyonları alanında yaptığı önemli iş birliği ve projelerle öne çıkan RHG Enertürk Enerji'nin, mobilya sektörünün en büyük markalarından biri olan Bellona ile yaptığı iş birliği sayesinde elektrikli araç kullanıcılarına sağladığı rahat, hızlı ve güvenilir şarj imkanı yanında sürdürülebilir enerji ve ulaşım alanında önemli bir adımı temsil ediyor.