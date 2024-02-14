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"Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2024
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Körfez’den yeni yatırım haberleri gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret, bölgeyi iyi tanıyan iş dünyası temsilcilerinde büyük heyecan oluşturdu. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti ülkemize yeni yatırımların habercisidir" dedi.

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