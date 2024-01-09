2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...

YENİ MAAŞ ETKİSİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında yeni yılın ilk kampanyaları başladı. EYT'liler de dahil emekliler 12 bin liraya varan promosyon alabiliyor.

Kimi bankalar hiçbir koşul aramadan kimileri de otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla alışveriş yapma gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Ocak kampanyaları yavaş yavaş açıklanırken, promosyon tutarının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 49.25'e varan oranda zamlanacak maaşların da etkisi olacak. Bankaların aylıklardaki yükselişin etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor.

Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu yükseltecek. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.