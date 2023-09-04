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Milli Piyango on numara sonuçları 2023 | 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı! millipiyangoonline

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Milli Piyango on numara sonuçları 2023 | 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı! millipiyangoonline

On Numara çekilişi, bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi. Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı ve milyonlarca katılımcının heyecanla takip ettiği bir etkinlik haline geldi. Çekiliş sonuçlarına hızlıca erişim sağlamak isteyenler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesini ziyaret ediyor. İşte, 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları...

On numara çekiliş sonuçları açıklandı! Şans oyunu tutkunları, heyecanla beklenen On Numara çekilişinin sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Haftanın ilk On Numara çekilişi, büyük bir merakla beklenen an geldiğinde saat 20:00'da gerçekleştirildi. İşte, sonuçlar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 EYLÜL 2023

Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar Millipiyangoonline.com adresinden yayınlandı.

Milli Piyango on numara çekiliş sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

4 Eylül 2023 On Numara sonuçları

4-7-8-10-11-15-26-28-31-32-35-39-42-48-51-53-59-60-61-76-78-80

ON NUMARA'NIN KURALLARI

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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