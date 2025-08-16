Beyninizin çürümesini önleyin: Odaklanma gücünü artıracak 5 basit adım

Günümüzde sürekli ekran başında olmak, sosyal medyada vakit geçirmek ve kesintisiz bildirim bombardımanı zihinsel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu durumu beyin çürümesine neden olabiliyor. Odaklanma süresinin kısalması, hafızanın zayıflaması ve zihinsel bulanıklık, bu çağın en yaygın sorunları arasında yer alıyor. Beyninizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan şey radikal değişiklikler değil, yaşam tarzınıza ekleyeceğiniz basit alışkanlıklar. İşte odaklanma gücünüzü artıracak 5 basit adım…