İmamoğlu’nun yolsuzluk çetesinden kiralık katil planı! Talimat Fatih Keleş’ten: Aziz İhsan Aktaş’ı susturun

Fatih Keleş (ahaber.com.tr)

İMAMOĞLU'NUN KASASI CEZAEVİNDEN TALİMAT VERDİ!



Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasındaki şok iddiaya göre, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptı. Görüşmede hemşerisi olan ve daha önce ona yardımcı olduğunu iddia ettiği Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatını iletmesini istedi.

Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletti. Bunun üzerine Cem Duman, Selahattin Yılmaz ile toplantı yaparak Keleş'in avukatı üzerinden gönderdiği notu Yılmaz'a bildirdi.

KURYELİĞİ AVUKATLAR YAPTI



Soruşturma dosyasına göre, talimatın kuryeliğini Keleş'in avukatı ile gözaltına alınan Avukat Cem Duman yaptı. Selahattin Yılmaz'a gelen talimatla her ifadesi sonrasında operasyon yapılan Aziz İhsan Aktaş'ın susturulmasının amaçlandığı, özellikle önümüzdeki günlerde yapılacak yargılamalarda mahkemede Aziz İhsan Aktaş'ın konuşmasının engellemek olduğu öne sürüldü.

Çok kritik tanığın susturulmasıyla diğer tanıkların da etkilenmesinin sağlanarak yeni itirafçıların önüne geçilmesinin hedeflendiği soruşturmadaki raporlara girdi.