Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor

İlk bakışta sadece bir çimenlik gibi görünen bu görselin içinde gizlenen çekirgeyi bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Otlar arasında gizlenen çekirge, yeşil ve kahverengi tonlarının mükemmel uyumuyla kamufle oluyor. Sadece keskin gözlere sahip olanların kısa sürede bulabildiği bu ilginç görsel, odaklanma ve algı gücünüzü test ediyor. Peki siz, 8 saniyede çekirgeyi bulabilir misiniz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2025 16:58
İlk bakışta sıradan bir otluk gibi görünen fotoğraf, aslında göz yanılgısı yaratarak beyninizi yanıltıyor. Çekirgenin renk uyumu, onu adeta görünmez kılıyor. Çoğu kişi milim milim fotoğrafı incelese de 8 saniyede fark etmek oldukça zor. Bu testi çözen 10 kişiden 9'u başarısız oluyor. Bu meydan okumaya hazırsanız, geri sayımı başlatın, görsele odaklanın.

Optik illüzyonlar, beynimizin renkler ve şekiller arasındaki sınırları algılayış biçimini manipüle eder. Bir süre baktığınızda gözleriniz, şekilleri birbirine karıştırmaya başlar ve çekirgenin silueti neredeyse tamamen kaybolur. Bu yüzden illüzyon, yalnızca dikkat gücünü değil sabrı da ölçüyor.

Bulmakta zorlanıyor musunuz? Görsele dikkatlice bakın ve içgüdülerinize güvenin. Eğer çekirgeyi bulduğunuzda "Nasıl oldu da ilk bakışta göremedim?" diyecekseniz, yalnız değilsiniz.

Çekirgeyi bulanlar keskin bir dikkat gücüne sahip olduklarını kanıtladı. Bulamayanlar için ise işte cevap: Çekirge, fotoğrafın orta sola yakın bir noktada, otların arasında ustaca kamufle olmuş şekilde gizleniyor.

