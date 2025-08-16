Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor

İlk bakışta sıradan bir otluk gibi görünen fotoğraf, aslında göz yanılgısı yaratarak beyninizi yanıltıyor. Çekirgenin renk uyumu, onu adeta görünmez kılıyor. Çoğu kişi milim milim fotoğrafı incelese de 8 saniyede fark etmek oldukça zor. Bu testi çözen 10 kişiden 9'u başarısız oluyor. Bu meydan okumaya hazırsanız, geri sayımı başlatın, görsele odaklanın.