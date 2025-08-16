Optik illüzyon: Otların arasından çekirgeyi 8 saniyede bulabilir misin? 10 kişiden 9’u başarısız oluyor
İlk bakışta sadece bir çimenlik gibi görünen bu görselin içinde gizlenen çekirgeyi bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Otlar arasında gizlenen çekirge, yeşil ve kahverengi tonlarının mükemmel uyumuyla kamufle oluyor. Sadece keskin gözlere sahip olanların kısa sürede bulabildiği bu ilginç görsel, odaklanma ve algı gücünüzü test ediyor. Peki siz, 8 saniyede çekirgeyi bulabilir misiniz?
