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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 2023 Sandık görevli ücretleri ödendi mi, yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 2023 Sandık görevli ücretleri ödendi mi, yattı mı?

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde, 190 bin 736 sandıkta binlerce seçim görevlisi görev almıştı. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 2023 Sandık görevli ücretleri ödendi mi, yattı mı?

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 2023 Sandık görevli ücretleri ödendi mi, yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ücret ödemeleri YSK tarafından yapılacağı bilinirken görev alan müşahitler ise herhangi bir ödeme almayacak. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 2023 Sandık görevli ücretleri ödendi mi, yattı mı?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamayı sürdürüyor.

Sandık görevlisi ücretlerinin, Kurban Bayramı sonrasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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