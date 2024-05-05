Kamuda servisler kaldırılıyor! Memurlara ulaşım kartı verilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel servisi giderlerinin artması sonrası kamuda tasarruf kapsamında memurların toplu taşıma kartları ile yolculuk yapmaları sağlanacak. Memurlara verilen servisler bu kapsamda kaldırılırken, nöbete kalanlar ise tek tek değil toplu olarak evine bırakılacak.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi kiralama giderlerinde geçen yıla göre yaklaşık üç katlık bir artış yaşanmasıyla birlikte tasarruf tedbirleri gündeme geldi.
Bu çerçevede, ekonomik olmayan hatlarda servislerin durdurulması ve çalışanlara toplu taşıma kartı verilmesi planlanıyor.
Servislerin kaldırılması ve toplu taşıma kartlarının sağlanmasıyla maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.
KAMU BÜTÇESİNDE AĞIR YÜK OLUŞTURUYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri geçen yıla göre yaklaşık üç kat artarak 998,6 milyon liraya yükseldi. Bu durum, kamu bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.
Ocak ayında 141,7 milyon lira, Şubat ayında 379,6 milyon lira ve Mart ayında 477,3 milyon lira olmak üzere, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplamda 998,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı döneminde bu giderin toplamı 363.5 milyon lira idi, bu da devletin servis taşımacılığı için ödediği paranın yaklaşık üç kat arttığını gösteriyor.
2023 yılında ise bu giderlerin toplamı 2 milyar 611 milyon lira olarak kaydedilmişti.
2021 GENELGESİNDE DE YER ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran 2021'de kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Bu genelgede, tasarruf tedbirlerine ilk kez personel servisleri de eklenmişti. Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih etmeleri vurgulanırken, birbirlerine yakın yerleşkelerde bulunan kurumlarından servis hizmeti ihalelerini birlikte yapmaları istenmişti.
Ayrıca, personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin altında olması durumunda ilgili hatta servis konmaması gerektiği belirtilmişti.
Haziran 2023'te ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz kamu kurumlarına tasarruf genelgesi göndermişti. Genelgede 2021'de Erdoğan tarafından çıkartılan genelge hatırlatılarak "kamu kuruluşları personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür" ifadesi yer almıştı.
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