Kamuda servisler kaldırılıyor! Memurlara ulaşım kartı verilecek

KAMU BÜTÇESİNDE AĞIR YÜK OLUŞTURUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri geçen yıla göre yaklaşık üç kat artarak 998,6 milyon liraya yükseldi. Bu durum, kamu bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.

Ocak ayında 141,7 milyon lira, Şubat ayında 379,6 milyon lira ve Mart ayında 477,3 milyon lira olmak üzere, 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplamda 998,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde bu giderin toplamı 363.5 milyon lira idi, bu da devletin servis taşımacılığı için ödediği paranın yaklaşık üç kat arttığını gösteriyor.

2023 yılında ise bu giderlerin toplamı 2 milyar 611 milyon lira olarak kaydedilmişti.