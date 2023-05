Genç işsizliğe neşter vuracak proje! 55 bin kişiye istihdam 161 yeni fabrika

"HER GENCİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla tüm hedeflerinin aşama aşama gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi dinledik. Onların projeyi taşıma mutluluklarını en güzel şekilde duygulanarak izledik. Ülkemizin kalkınması için elbette gençlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Her gencimize ihtiyacımız var. her gencimizin enerjisine, fikrine, dinamizmine, yeteneklerine ihtiyacımız var. Görevimiz, ihtiyaç duyulan bu donanımı tüm imkanları seferber ederek gençlerimize sunmak. Gençleri donanımlı kılmaz isek gelecek mücadelesinden başarılı çıkma şansımız yok. Türkiye'nin 2002'den bu yana kazandığı dev kazanımlarda gençlerimizin ruhunu, dinamizmini görüyoruz. Şimdiki nesillerimiz de aldıkları bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak" diye konuştu.