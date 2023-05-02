Genç işsizliğe neşter vuracak proje! 55 bin kişiye istihdam 161 yeni fabrika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nın lansmanı ve çeşitli illerde kurulan tesislerin açılışı İzmir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeler tamamlandığında 55 bin kişiye istihdam imkânı sağlayan 161 fabrikanın ülkeye kazandırılacağını belirtti.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nın lansmanı ve farklı illerde inşası yapılan tesislerin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan ile milletvekili adaylarının katılımıyla İzmir Sabancı Kültür Merkezinde yapıldı. Programda, iş arayan ve proje sayesinde iş bulan gençler Mine Bayram, Ceyhan Yaman ve Yunus Özdemir sahneye çıkarak hikayelerini anlattı. Proje ile birlikte hayatlarının değiştiğini belirten gençler, Çalışan ve Üreten Gençler Programı için teşekkür etti. Ayrıca Iğdır, Muş ve Şanlıurfa'ya uzaktan bağlanılarak Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile kurulan ve gençlere iş kapısı olan tesislerin açılışları gerçekleşti. Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, projeler tamamlandığında 55 bin kişiye istihdam imkânı sağlayan 161 fabrikanın ülkeye kazandırılacağını açıkladı.