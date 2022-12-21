Asgari ücrette en sıcak kulis bilgileri! Beklediği rakamı A Haber’de açıkladı! Asgari ücret 8 bin TL - 9 bin TL arasında mı olacak?

8 BİN PSİKOLOJİK SINIR OLDU

9 bin TL'nin altında olacağı kesin. İşveren de bu rakamı fiyatlayabilir. Asgari ücret açlık sınırının altında olmayacağı da kesin. Bakanlık da bir kamuoyu araştırması yaptı. Beklenen ücret 7845 TL. 8 bin rakamı da psikolojik olarak karşımıza çıktı.