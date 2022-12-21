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Asgari ücret 9 bin TL olur mu? Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Giriş: 21.12.2022 13:23
Son dakika asgari ücret haberi.... Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusuna “Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok” yanıtını verdi.
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