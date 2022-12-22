2023 ASGARİ ÜCRETİ açıklanıyor… Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Saat kaçta?

Asgari ücrette düğüm çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret vardı. Erdoğan asgari ücret için bugünü işaret etti. Kuliste ise TÜRK-İŞ'in 9 bin lira talebiyle ilgili gazetecilerin sorusuna yanıtladı. Akşam saatlerinde de Külliye'de mini bir zirve vardı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. 2023'TE ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK? 9 bin TL olur mu? 2023 asgari ücret için gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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