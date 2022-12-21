22 Aralık 2022, Perşembe
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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en sıcak kulis bilgileri! Canlı yayında rakam verdi
Asgari ücretin açıklamasına artık saatler kalırken milyonlarca vatandaş artık yarın Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı rakamı bekliyor. Konuya ilişkin çeşitli tahminler yapılırken bu tahminler genel olarak 7500 TL ile 9000 TL arasında değişiyor. Konuya ilişkin son kulis bilgilerini paylaşan Ekonomist Muhammet Bayram beklediği asgari ücret rakamını da paylaştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...