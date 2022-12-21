22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en sıcak kulis bilgileri! Canlı yayında rakam verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en sıcak kulis bilgileri! Canlı yayında rakam verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 23:15
Asgari ücretin açıklamasına artık saatler kalırken milyonlarca vatandaş artık yarın Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı rakamı bekliyor. Konuya ilişkin çeşitli tahminler yapılırken bu tahminler genel olarak 7500 TL ile 9000 TL arasında değişiyor. Konuya ilişkin son kulis bilgilerini paylaşan Ekonomist Muhammet Bayram beklediği asgari ücret rakamını da paylaştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Külliye’de asgari ücret toplantısı
Külliye'de asgari ücret toplantısı
Dolar-euro-gram altın ne kadar?
Dolar-euro-gram altın ne kadar?
Rekabet Kurumu’ndan “Kartel” kararı
Rekabet Kurumu’ndan “Kartel” kararı
Elektrik ve doğal gaza zam var mı?
Elektrik ve doğal gaza zam var mı?
Hangi araç için ne kadar MTV?
Hangi araç için ne kadar MTV?
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Asgari ücret 9 bin TL olur mu?
Asgari ücrette tarih netleşti
Asgari ücrette tarih netleşti
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret için net rakam verdi
Asgari ücret için net rakam verdi
Enflasyonun boynunu kırdık
"Enflasyonun boynunu kırdık"
Daha Fazla Video Göster