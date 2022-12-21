Başkan Erdoğan’dan ASGARİ ÜCRET açıklaması! TARİH BELLİ OLDU! 2023 ASGARİ ÜCRETİ açıklanıyor...

Son dakika asgari ücret haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2023 asgari ücreti ile ilgili "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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