Asgari ücrette son dakika! Başkan Erdoğan Bakan Vedat Bilgin'i kabul etti! Asgari ücret ne kadar olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada " Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Kritik görüşme sona ererken artık gözler yarın Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı rakama çevrildi.
"YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız'' dedi.
"BİZİM SIRTIMIZDA KÜFE VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilere asgari ücretle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TÜRK-İş'in 9 bin TL talebiyle ilgili soruya Başkan Erdoğan, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" cevabını verdi.
TÜRK-İŞ: 9 BİN TL OLSUN İSTİYORUZ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısında uzlaşma sağlanamadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi.
"BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTERİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz." dedi.
YÜZDE 64 ZAM GELMİŞ OLACAK
Net asgari ücretin 8 bin TL olması halinde temmuz ayında belirlenen 5 bin 500 TL'ye göre yüzde 45, ocak ayındaki 4 bin 253 TL'ye göre ise yüzde 88 oranında artış yapılmış olacak. Net asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkartılması temmuza göre yüzde 55, ocak ayına göre yüzde 100 artış anlamına gelecek. Net ücretin 9 bin TL olması o halinde ise artış oranı temmuz ayına göre yüzde 64, ocak ayına göre de yüzde 112'ye ulaşacak.
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