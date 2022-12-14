Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi | Bakan Bilgin’den flaş açıklama

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız. Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde uzlaşma ile belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."