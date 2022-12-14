Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret için A Haber'de rakam verdi | Bakan Bilgin'den flaş açıklama
Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. kez bir araya geldi. Asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında iki buçuk saat süren toplantı sona erdi. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada, "Toplantıda rakam konuşmadık" ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına başladı. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Toplantı ile ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Sari Uğurbaş aktardı. Ekonomist Muhammet Bayram ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. İşte haberin detayları....
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı bitti.
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.
Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
KAVLAK'TAN İLK AÇIKLAMA
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada, "Toplantıda rakam konuşmadık" ifadelerine yer verdi.
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız. Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde uzlaşma ile belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?
Ekonomist Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bayram, "Biz en baştan 8 bin lira psikolojik sınırı işaret etmiştik. Gerçekçi rakamlar üzerinde konuşmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız buna ilişkin de bir açıklama yaptı dedi ki biz ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Enflasyona halkımızı ezdirmeyeceğiz açıklamalarından yola çıkarak bir hesaplama yapmıştık." dedi.
8 bin TL sınırının aşılacağını düşündüğünü belirten Bayram, "Sene ortasında toplamda 2021 sonuyla haziran sonuna kadar yüzde 94'lük kümülatif bir atış yapıldı. En az yüzde 40'lık bir artış şu anda görebiliriz. O da 7.700 TL'yi işaret ediyor. Atalay'ın açıklamasında açlık sınırını işaret etti. 8 bin lira psikolojik sınırının aşılacağını düşünüyorum. Yüzde 50'yi (8.250) çok geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii masada tekrar konuşulur." ifadelerini kullandı.
"8.500 TL'YE ERİŞEBİLİR"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman: Ben 2023 yılının gerçekten bir takım ümitlerle geleceğini düşünüyorum. Bu yılın başından beri sosyal güvenlik alanında yapılan çalışma alanında yapılan devrimler var. Kamu çalışanlarına verilen haklar var, EYT yolda geliyor. 3 bin 600 ek gösterge yapıldı, memurların maaşları ciddi düzeyde artış gösterdi. İşte ben bu arada asgari ücretin de küçük bir dokunuşla 8 bin 500 TL'ye erişebileceğini düşünüyorum. Burada ben Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye gireceğini düşünüyorum.
Geçen sene devlet memurlarında gelen enflasyon farkı bilindiği gibi asgari ücrete göre biraz daha düşük olmuştu. Asgari ücret yıllık memur maaşları 6 'aylık belirleniyordu. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada bir dokunuş yaptı ve toplu sözleşmeye yüzde 2,5'lik bir refah payı yükseltmesi getirdi. Bu durum da bütün memurları sevindirdi. Şimdi de muhtemel olasılıkla asgari ücret ve üzerinde çalışan işçileri sevindirecek bir dokunuş gelebilir.
2023 yıl zaten işçilerimiz için emeklilik açısından bir müjde yılı. Çalışmaya devam edenlere de buradan bir müjde gelip 8 bin 500 TL'yi görme ihtimali var. İşçinin asgari ücretin üzerinde çalışması halinde gelen zamla eş değer tutması için iş verenin böyle bir zorunluluğu yok. Ama bununla ilgili yargı kararları var. Yargı burada asgari ücretin üzerinde çalışan bir işçinin zammının enflasyondan daha düşük olmaması gerektiğini ifade etmiş.
Asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye ulaşması için yüzde 54 bandında bir artış olması gerekiyor. İşçiler burada patronlarında böyle bir zam bekleyebilir. Ama bunu işverenler bunu verme mecburiyetinde değil. Asgari Ücret Yönetmeliğinde böyle bir mecburiyet yok. İşveren burada yargı kararlarına bakılırsa en az enflasyon düzeyinde zam yapmak zorunda.
VERGİ AVANTAJI YÜKSELECEK
Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi.
Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yılsonuna kadar elde edeceği avantaj artacak.
Örneğin asgari ücretin 8500 liraya çıkması durumunda brütü 10 bin lira olacak.
Vergi dilimlerinde değişiklik olmaması durumunda 10 bin liraya kadar olan kazançtan gelir ve damga vergisi alınmayacak.
Bu yıl brüt ücreti 12 bin lira olan çalışan ücretinin sadece aylık 2 bin liralık kısmı için vergi ödenecek.
3 SENARYO ÖN PLANDA
Asgari ücrette 8 bin lira psikolojik sınır olarak görülürken, ortaya çıkan üç senaryo ve işverene maliyeti şöyle:
Net asgari ücret 8 bin liraya çıkarsa brüt asgari ücret 9bin 412 lira, işverene maliyeti de 11 bin 59 lira olacak.
Net asgari ücretin 8 bin 250 lira olması halinde brüt ücret 9 bin 705 lira, işverene maliyeti de 11 bin 404 lira, 8 bin 500 lira olması durumunda brüt ücret 10 bin lira maliyeti de 11 bin 750 lira olacak.
YÜKSEK ÜCRETTE DE DİKKATE ALINIYOR
Asgari ücretlinin "istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı" yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, bordroda daha az vergi hesaplanıyor.
Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor. Bu indirim yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, ücret bordrolarında daha az vergi hesaplanıyor.
TÜİK İLE HAZİNE SUNUM YAPACAK
Bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri asgari ücretle geçimin de içinde yer aldığı ekonomik verileri paylaşacak.
İlk toplantıda tarafların masaya koyduğu anket ve beklenti tutarları psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu.
İlk toplantıda işçi tarafı bu toplantıda "teknik" veriler olan kalori ihtiyacı, bunu karşılayacak besinlerdeki fiyat artışı, genel ekonomik değerlendirme gibi bilgileri talep etti.
Daha sonraki takvim belirlenmese de üçüncü, belki de dördüncü toplantının yapılması gerekecek.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi komisyon belirli bir aşamaya geldikten sonra Cumhurbaşkanının da devreye gireceği bir aşamaya gelinecek.
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