Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Neredeyse 1 yıl olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddiasına cevap verdi. Bakan Nebati, "Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!" ifadelerini kullandı.
2023 seçimleri yaklaştıkça ithal danışmanlara bel bağlayıp her türlü algı, yalana sarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha rezil oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerinde algı oluşturmaya çalıştı.
ÜLKENDEN BİR HABER!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması neredeyse 1 sene olacakken, algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu skandal bir yalana imza attı. Kılıçdaroğlu "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
EYT ÜZERİNDEN MESNETSİZ İDDAİLAR
Öteye yandan EYT ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu mesnetsiz açıklamalara imza atarak bakanlıkları hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bundan haberi yok. Çalışma Bakanlığı ayrı çalışıyor, Hazine'ye sormuyorlar. Hazine'ye görüş almak için gittiklerine de 'Ben bunu karşılayamam' diyor. Önce bürokratların bir araya gelip, seçenek oluşturmaları lazım. Ama devlette liyakatli kişiler kalmadı, bürokrat kalmadı. EYT ile ilgili çözüm bekliyoruz. Nasıl bir çözüm üretecekler, biz de merak ediyoruz" dedi.
KILIÇDAROĞLU BİR KEZ DAHA REZİL OLDU
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"UZAKTAN BAĞLANAN DANIŞMANLARINIZ ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALARDAN HABERSİZLER"
Sosyal medya hesabından cevap veren Bakan Nebati, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler"
"Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!" ifadelerini kullandı.
"EYT ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"
Kılıçdaroğlu'nun EYT ilgili skandal açıklamalarına da cevap veren Bakan Nebati, "Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır.
Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz." dedi.
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