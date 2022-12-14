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Asgari ücret ne kadar olacak? Toplantıdan bir rakam çıkacak mı?

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 10:18
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret maratonunda. İlki 7 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelecek. Toplantının detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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