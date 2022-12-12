İşte asgari ücrette masadaki rakam! Kulislerdeki sevindiren miktarı açıkladılar! Üzerine bir de refah payı eklenecek...
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücretine yapılacak zam miktarına ilişkin çeşitli rakamlar konuşulurken A Haber'de alanında uzman isimler kulislerdeki son rakamları paylaştı. 3 isim de birbirine yakın rakamlar ifade ederken, asgari ücrete yönelik ikinci toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Peki asgari ücrette kulislerdeki rakam ne? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrete yönelik de tahminler her geçen gün artmaya başladı. Konuya ilişkin ilk toplantı yapılırken, asgari ücrete yönelik yapılacak zam milyonlarca emekçi tarafından merakla bekleniyor.
Konuya ilişkin alanında uzman isimler A Haber ekranlarında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yapılacak zam miktarına ilişkin de tahminlerini paylaştılar.
Prof.Dr. Cemal Zehir yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin beklediği rakamı duyurdu.
8 BİN TL-8 BİN 250 TL ARASINDA OLACAK
"Tahminler ücret parametrelerine göre ortaya çıkıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de beklentinin 8 bin lira üzerinde olduğunu açıklamıştı. Ben de 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında bir ücret bekliyorum."
8 BİN TL OLURSA...
"AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret 137 dolardı. 8 bin olursa 430 dolar civarında olacak. Türkiye'de çalışanların yüzde 37 oranında asgari ücretle çalışıyor."
BİR DE REFAH PAYI EKLENECEK
"Cumhurbaşkanımızın bir de verdiği refah payı var. Geçtiğimiz sene bunu 100 TL yapmıştı. Umarız bu sene daha fazla yapar. İşveren 7050 TL'den açtı "
"8500 TL'NİN ÜSTÜNDE OLMASINI BEKLİYORUM"
Prof.Dr. İlyas Topsakal ise yaptığı açıklamada asgari ücrete yönelik tahminini açıkladı.
"Ben 8500 TL'den yukarı bekliyoruz. Kimse zengin partisi değil. Devlet verebileceği rakamı verecek bence. "
8 BİN TL-9 BİN TL ARASINDA OLACAKTIR
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür ise yaptığı açıklamada "Toplumun siyasi ve sosyal anlamda motivasyona ihtiyacı var. Bu rakamlara göre 8000 bin TL - 9 bin TL civarında bir rakam çıkması gerekiyor. Bu rakamlar güven açısından da çok önemli." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan bugün Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada "Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.
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İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA
İşçi ve işveren kesiminin başkanları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daveti üzerine bakanlıkta bir araya gelip, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemişti. Buna göre, komisyonun ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta yapması kararlaştırılmıştı.
Bu toplantının ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni asgari rakamını işçi, işveren ve hükümetin ortak mutabakatıyla belirlemek istediklerini belirterek, "İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan; dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Buna karşın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir televizyon programında, TÜRK-İŞ'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğuna dikkati çekerek, kırmızı çizgileri olan bu rakamın üzerine çıkılması gerektiğini söylemişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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