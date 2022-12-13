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ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Beklenti anketlerinden hangi rakamlar çıktı?

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 15:55
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın ikinci kez toplanacak. Tarafların beklentilerini ve konuşulan rakamları Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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