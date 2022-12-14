Son dakika: Asgari ücret açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Son dakika asgari ücret haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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