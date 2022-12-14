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Son dakika: Asgari ücret açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

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Giriş: 14.12.2022 12:37
Son dakika asgari ücret haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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