ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi: 8 BİN TL...

Asgari Ücret Komisyonu ikinci toplantısını saat 14’te yapacak. Asgari ücrette rakam ne olacak? Masada hangi formüller var? Bugün toplantıdan rakam çıkar mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram, "Biz en baştan 8 bin lira psikolojik sınırı işaret etmiştik. Gerçekçi rakamlar üzerinde konuşmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız buna ilişkin de bir açıklama yaptı dedi ki biz ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Enflasyona halkımızı ezdirmeyeceğiz açıklamalarından yola çıkarak bir hesaplama yapmıştık. Sene ortasında toplamda 2021 sonuyla haziran sonuna kadar yüzde 94’lük kümülatif bir atış yapıldı. En az yüzde 40’lık bir artış şu anda görebiliriz. O da 7.700 TL’yi işaret ediyor. Atalay’ın açıklamasında açlık sınırını işaret etti. 8 bin lira psikolojik sınırının aşılacağını düşünüyorum. Yüzde 50’yi (8.250) çok geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii masada tekrar konuşulur." dedi.

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