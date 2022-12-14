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Asgari ücret belli oluyor… Asgari Ücret Komisyonu bugün 2. kez toplanıyor

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 08:32
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez bir araya gelecek. 2023'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin görüşmelerin yapılacağı toplantının detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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