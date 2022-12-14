Asgari ücret belli oluyor… Asgari Ücret Komisyonu bugün 2. kez toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez bir araya gelecek. 2023'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin görüşmelerin yapılacağı toplantının detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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