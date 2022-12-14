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2023'te ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? A Haber'de flaş tahmin: MÜJDE gelebilir...

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 15:57
Güncelleme:14.12.2022 16:16
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Basıl bir rakam bekleniyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret için kritik toplantı başladı ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

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