Stokçular kapana sıkıştı: Fırsatçının malı elinde kaldı! Depolar ağzına kadar dolu





FİYATLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDALAR

İş dünyası temsilcileri, talebin yüksek olduğu dönemde birçok kişinin stoklara da yüksek fiyattan girdiğine dikkat çekti. Kimi 'üretimi ve ticareti aksamasın' diye bu malları aldı, kimi de bunu fırsata çevirmeye kalktı. Şimdi birçok firma yüksek maliyetli stoklardan dolayı çok ciddi zarar etmeye başladı. Stokları eritme telaşı fiyatları daha da aşağı düşürebilir.