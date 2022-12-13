Asgari ücrette yüzde 50 iddiası! Net aralık verdi brüt halini açıkladı! Asgari ücrete ilişkin flaş sözler
Türkiye'de artık gözler asgari ücrete yapılacak olan zam miktarına çevrilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Asgari ücrette beklentiler 7750 TL-8500 TL arasında olurken konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında rakam verdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak olan zammı merakla beklerken, konuya ilişkin açıklamalar da üst üste gelmeye devam ediyor.
Tahminlerde 7500-8500 TL arasında gidip gelirken, hükümetten yapılan açıklamalarda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte vatandaşların enflasyona karşı korunacağı belirtiliyor.
RIZA GÖSTERMEYİZ
Başkan Erdoğan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz." dedi.
TEDBİRLER ALINACAKTIR
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Özellikle bu olağanüstü ekonomik şartlardan geçerken, geçen sene de bunun örnekleri ortaya kondu. Türkiye'de 2 sefer asgari ücrete çok yüksek zamlar yapıldı. Bu sefer de vatandaşımızın hayat pahalılığı karşısında alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA
İşçi ve işveren kesiminin başkanları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in daveti üzerine bakanlıkta bir araya gelip, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemişti. Buna göre, komisyonun ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısının ise 14 Aralık'ta yapması kararlaştırılmıştı.
Bu toplantının ardından TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni asgari rakamını işçi, işveren ve hükümetin ortak mutabakatıyla belirlemek istediklerini belirterek, "İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan; dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Buna karşın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir televizyon programında, TÜRK-İŞ'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğuna dikkati çekerek, kırmızı çizgileri olan bu rakamın üzerine çıkılması gerektiğini söylemişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
A HABER EKRANLARINDA RAKAM VERDİ
Asgari ücrete 2023 yılında yapılacak olan zam miktarı merak edilirken konuya ilişkin Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında rakam verdi.
"Asgari ücrete yapılacak zam 20 milyona yakın insanı ilgilendiriyor. Asgari ücret brüt 10 bin TL. Net ücret 8500 civarında olacaktır. 8250-8500 arasında olabilir."
"Asgari ücretten artık gelir vergisi de alınmıyor. Asgari ücret 500 euro civarında olacak. Bunun Avrupa'daki karşılığı 1100-1200 euro civarında gözüküyor."
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