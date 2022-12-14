İlaç fiyatlarında kur değişimi! Kritik karar Resmi Gazete'de! İlaç temini sıkıntısına çözüm için yeni adım...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira olarak belirlendi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" açıklamasından sonra ilk adım atıldı.
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karar değiştiği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.
Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu.
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