THY’den Erasmus için yurt dışına gidecek öğrenci ve öğretim görevlilerine yüzde 15 indirim

ASTARCI: 2027 BÜTÇESİ YAKLAŞIK 200 MİLYON EURO

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise "THY, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayraktarlığını üstlenmiş, neredeyse bir asırdır hizmet veren, göğsümüz kabartan ve bizi gururlandıran 129 ülkeye ve 340'tan fazla noktaya uçan hava yolu olarak gurur duyduğumuz, 60 bine aşkın çalışanıyla ülkemizin gururu oldu. Bugün böylesine güzide bir kurumla, iş birliği protokolünü imzalamanın memnuniyetini yaşıyoruz. TUA, 19 yaşında bir kurum. Bugün itibariyle 300 çalışanımızla yılık 130 milyon Euro'luk bütçemizle, her yıl 60 bin vatandaşımıza dokunuyoruz. Her yıl 60 bine yakın insanımız TUA aracılığıyla yurt dışına gidiyor. Kamu kurumları vakıf, dernek, STK'lar dahil Erasmus programına başvuru yapabiliyor. 33 farklı ülke Erasmus Programı'nı yürütüyor. Bu 33 ülke arasında TUA, proje bazında birinci sırada. Her yıl 12 bine yakın proje geliyor. Her yıl 2 bin ile 2500 proje hibe almaya hak kazanıyor. 19 yılda 38 bine aşkın projeye hibe verdik. 1.6 milyar Euro da hibe dağıttı. Hibelerin yüzde 60' öz sermaye, yüzde kırkı AB komisyonundan geliyor. Bu sayı 2027'ye kadar artacak gibi görünüyor. 7 yıl süre zarfında bütçemiz artacak. 2027 bütçesi yaklaşık 200 milyon Euro. Bu anlaşma eğitim camiamıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.