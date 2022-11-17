Son dakika: THY’den gazi-şehit yakınlarına indirimli bilet: Mobil uygulamadan satış başladı

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.