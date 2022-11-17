18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: THY'den gazi-şehit yakınlarına indirimli bilet: Mobil uygulamadan satış başladı

Son dakika: THY'den gazi-şehit yakınlarına indirimli bilet: Mobil uygulamadan satış başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
Son dakika: THY’den gazi-şehit yakınlarına indirimli bilet: Mobil uygulamadan satış başladı

Son dakika haberi | Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.

SON DAKİKA! THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA 14 EKİM'DE İMZALANDI

THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA