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THY platinium işletme sertifikasının sahibi oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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THY platinium işletme sertifikasının sahibi oldu

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı’nda bulunan Operasyon Merkezi (OC) ve Ekip Terminali Binası ile Leed v4.1 platinium işletme sertifikası aldı.

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