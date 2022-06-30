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İki buçuk yıl sonra ilk: Wuhan'dan İstanbul'a uçuşlar başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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İki buçuk yıl sonra ilk: Wuhan’dan İstanbul’a uçuşlar başladı

Koronavirüs salgınının başladığı yer olarak bilinen Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a, yaklaşık iki buçuk yıl sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi

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